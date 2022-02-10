اخيرا انكشف السر الخطبر.. لماذا سافر الفنان أشرف عبد الباقي لأمريكا لإجراء تحليل DNA.. السبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - يُعد الفنان أشرف عبد الباقي واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة. الفنان أشرف عبد الباقي سافر لأمريكا في وقتٍ سابق، لإجراء تحليل DNA، وذلك لفضول منه أن يتعرف على أصله وأصل عائلته، وهل هو ينتمي لجذور مصرية أم خليجية، أم أصول أخرى أوروبية؟ وذلك بعدما اتفرج برنامجًا يكشف للأشخاص أصولهم منذ ألف سنة ماضية.

وتحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن هذا الأمر، خلال لقائه في برنامج السيرة، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر قناة dmc، قائلًا: «شوفت برنامج مستضيفين فيه أشخاص من بلاد مختلفة، ويكشف لهؤلاء الأشخاص أصولهم، من خلال إجراء تحليل DNA، بيجيب له ألف سنة عن عيلته، بدأت منين واتحركت لفين». كشف أشرف عبد الباقي أصوله، قائلًا: «لغاية 400 سنة عيلتي كانت في القاهرة، وعملت التحليل لأن كان عندي فضول أعرف أصولي أي، خليجية أم ألبانيا، أم غير ذلك». في سياق منفصل، يُعد الفنان أشرف عبد الباقي واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح مرة أخرى، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

شارك الفنان أشرف عبد الباقي في عديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها حكايات زوج معاصر، أبو ضحكة جنان، على جنب يا أسطى، وصاحب صاحبه، راجل وست ستات، أريد خلعًا، لخمة راس، حب البنات.