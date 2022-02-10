محمد الأمين في التحقيقات: عمرى ما دخلت أوض نوم البنات ومكنش عندي أوضة في فيلا الساحل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن، وذلك بقصد استغلالهن جنسيًا، وكان ذلك مصحوبًا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته.

ووجهت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إلى رجل الأعمال محمد الأمين تهم هتك عرض فتيات دار أيتام الأيدي الأمينة ببني سويف، وإلى نص التحقيقات:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أقوال باتهامك في مواقعة المجني عليهن كل م، ل. س، وه. س، وف. ص، بغير رضائهن حال كونهن لم يبلغن ثمانية عشر عاما من العمر وحال كونك من المتولين ملاحظتهن ولك وسلطة عليهن على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش الكلام ده

س: ما هي طبيعة علاقتك بالطفلة ل. س؟

ج: علاقتي بيها كويسة جدًا، وهي جت من دار فتيات العجوزة تقريبًا في شهر يونيو 2021، وكانت جاية مع البنات الكبيرة وجت مباشرة على الساحل الشمالي وبعد کده روحنا على الدار بتاعة بني سويف، وأنا علاقتي بيها طيبة وأنا عايز أقول إن الطفلة ل. س، بالذات كان عندها جدة اسمها فكرية كانت على طول تتواصل مع الدار وكانت تطمن على البنت على طول وكانت بتكلمني على طول، وتشكرني على حسن المعاملة.

س: ما قولك فيما قررته سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة بقيامك باستغلال عدم تواجد المشرفات بالأطفال داخل فيلتك الخاصة بالساحل الشمالي، في أثناء وجودهن بالحديقة الخارجية، وطلبت منها الدخول إلى غرفتك الشخصية وحسرت عنه ملابسها؟

ج: الكلام دي محصلش أنا مكنش ليا غرفة أصلا في فيلا مارينا الساحل الشمالي زي ما هي بتقول، وانا بستشهد بالمشرفات اللي كانوا موجودين سلوى والاء وهيام وريهام، أني عمري ما دخلت أوض نوم البنات ومكنش عندي أوضة هناك نهائيا.

س: ما قولك فيما أضافته سالفة الذكر بأنك قمت بممارسة الرذيلة معها؟

ج: الكلام ده محصلش على الإطلاق.

س: ما قولك فيما أضافته سالفة الذكر من قيامك بتهديدها بالضرب حال إفشائها تلك الواقعة؟.

ج: لم يحدث نهائيا وعقاب الضرب ده مكنش موجود نهائيًا عندنا.

س: ما قولك فيما أضافته سالفة الذكر بأنه في إحدى المرات قمت بمعاقبتها لتأخرها عن فريضة الصلاة والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة جلدة سوداء؟.

ج: لم يحدث نهائيا احنا ممنوع عندنا العقاب بالضرب نهائيا.



س: ما قولك فيما قررته سالفة الذكر بأن واقعة التعدي الجنسي سالفة البيان تكررت بدار الأيدي الأمينة حيازتك مرات عديدة بذات الصورة بغرفتك الشخصية؟.

ج: لم يحدث نهائيًا.

س: ما تعليلك لما قررته سالفة الذكر؟.

ج: أعتقد أنه تم الضغط عليها بأسلوب معين عشان تقول الكلام ده والكلام دة ملقن.

س: ما هي طبيعة علاقتك بالطفلة ح. أ تحديدًا؟.

ج: علاقتي بها طبية جدا جدا وأنا بحبها وهي بتحبني جدا وهي كانت جاية الدار عندها مشكلة في الكلام، وأنا أخدتها بناء على توصية من وزيرة التضامن الاجتماعي شخصيًا؛ لأنها كانت عندها ظروف معينة لأنهم اكتشفوا إن في ست استغلتها وهي مش أمها، وهي غير معلومة النسب وعشان ظروفها دي أنا شوفت البنت دي مع الوزيرة في احتفالية، وقالتي يا ريت تدخل عندك الدار وترعاها أقول كمان إن البت دي بالذات ارتباطها بالوزيرة كبير، والوزيرة كانت في زيارة في بني سويف، أربعة أيام من استلام البنات من عندي في الدار، وعدت مخصوص عشان تشوفها هي ووكيلة الوزارة إحسان أبو زيد، والمسؤول عن الطفولة في بني سويف خالد شكري.

س: ما قولك فيما شهدت به سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة بأنك قمت بتقبيلها بالقوة من فمها؟.

ج: الكلام ده محصلش طبعًا.

س ما قولك فيما أضافته سالفة الذكر بأنك في إحدى المرات داخل الدار ببني سويف وفي أثناء تواجدكما بمفردكما قمت بلمس مؤخرتها أسفل البنطال التي كانت ترتديه؟.

ج: الکلام کله محصلش خالص.

س: ما تعليقك على ما قررته سالفة الذكر؟

ج: تم الضغط عليها بأسلوب معين عشان تقول كدة.

س: ما قولك فيما أضافته سالفة الذكر بأنك قمت باصطحابها داخل إحدى الغرف بالدار وصفعها على وجهها وتهديدها بالرجوع إلى المؤسسة الإصلاحية مرة أخرى بسبب تأخرها عن الصلاة؟.

ج: الكلام ده لم يحدث نهائيًا وأقصى عقاب ليهم على قلة الصلاء أو التأخير فيها، عدم اصطحابهم في النزهة والرحلة الأسبوعية.

س: ما طبيعة علاقتك بالطفلة ف. س تحديدًا؟.

ج: تم استقبالها منذ أن أنشأت الدار في منطقة بوش، هي واختها هاجر وسماح ونقلوا معانا إلى دار الأيدي الأمينة بمنطقة الحمرا وعلاقتي بيها طيبة، بس هي كانت شقية شوية، وانا طلبت من وكيلة الوزارة نقلها من الدار وبالفعل تم سحبها من عندي وتم ايداعها في دار أخرى لمدة شهر، عشان تعرف الفرق بين الدار عندي والدار اللي هي راحتها، واستسمحوني ورجعتها تانى وعايز أقول إنها كانت جاية من الشارع؛ لأن والديها كانوا مقعدينها تتسول في الشارع ومديرية التضامن في بني سويف، كلموني وقالوا لي خدها، بس هي كانت بتعمل مشاكل.

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