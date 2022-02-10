اخير انكشف السؤال الذي حير الكثيرين.. سر سقوط نعش الفاتنة« فاتن حمامة » وصراخ فاروق الفيشاوي المفزع في قبرها.. لن تصدق ما حدث !

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت الفنانة الراحلة سعاد حسني تجسيد دور الجاسوسة في فيلم الصعود إلى الهاوية، كما أبتعد الكثير من الفنانين، عن تجسيد الشخصيات السلبية خوفا من رد فعل الجمهور وخسارة الشعبية التي يتمتعون بها. الفنانة الراحلة فاتن حمامة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة وتقدم تلك النوعية من الشخصيات، دون أن تفقد حب وتعاطف الجمهور الذي تعود عليها في الأدوار المثالية والتي تميزت بها منذ بداية رحلتها الفنية.

من الشخصيات السلبية التي قدمتها فاتن حمامة، شخصية الفتاة الشريرة في فيلم “لا أنام” مع يحيى شاهين ومريم فخر الدين. وفاتن حمامة تعد الفنانة الوحيدة التي أجبرت الجمهور في كل مرة على رفض مبادئ مجتمعه الشرقي وتقبل الخيانة الزوجية والتصفيق للبطلة الخائنة ويرجع النقاد ذلك إلى شعبيتها الجارفة وحب الجمهور لها فضلا عن أنها قدمت تلك الأدوار بشكل غير خادش للحياء سواء في الحوار أو الملابس. وعندما رحلت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لم يكن غريباً أن تتواجد في وداعها حشود غفيرة ، فالراحلة شخص استثنائي. إنها النجمة التي دخلت قلوب العرب جميعاً دون استئذان برقتها وأنوثتها وادئها لادوراها الفنية، وتربعت على عرشها عشرات السنوات من التألق والعطاء على المستوى الفني والإنساني.

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وقد تسبب التدافع الشديد للجمهور الذي حضر لوداع النجمة الراحلة، وتشييع جثمانها في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بسقوط حاملي النعش، أثناء خروجهم من المسجد. وأثناء دفن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فقد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أعصابه وصرخ في الصحفيين طالباً منهم الانصراف من المدفن. وقال الفيشاوي آنذاك: "يا أخ يا اللي بتصور قالك خلاص بلاش تصوير.. مش عاوزين نتصور خلاص.. اتفضلوا.. دي حُرمه".

يذكر أن فاتن حمامة توفيت في يناير عام 2015 في منزلها بالتجمع الخامس بالقاهرة، عن عمر يناهز 84 عاماً إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وشارك الآلاف في تشييع جنازة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة يتقدمهم زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وابنتها نادية عزالدين ذو الفقار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة.