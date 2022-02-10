ابنة أحمد حلاوة بعد إصابته بكورونا: حالته خطيرة ويحتاج لمعجزة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت آية أحمد حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، اآخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”: والدي في حالة خطرة وفي حاجة لمعجزة وأطلب من جمهوره الدعاء له.

وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: “إحنا في خطر وربنا يجبر بخاطرنا ويستجيب لدعاء الناس له”.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وكانت أعلنت أسرة الفنان أحمد حلاوة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالبوا الجمهور بالدعاء له؛ لأن حالته الصحية متأخرة.

ونشر نجل الفنان أحمد حلاوة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا كتب فيه: الرجاء الدعاء لوالدي الدكتور أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان أحمد حلاوة كشف في وقت سابق خلال لقاء له ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” أن والده لم يكن يريده أن يدخل مجال الفن قبل التخرج من الجامعة، موضحًا أنه حين كان صغيرًا تعوَّد أن يذهب مع والده والعائلة كل يوم خميس إلى السينما لمشاهدة الأفلام المعروضة.

وأضاف “حلاوة” أنه كان يقضي اليوم بأكمله في السينما، أما يوم الجمعة فكان مخصصًا للعب، مشددًا على أن الكذب كان أكثر ما يغضب والده.

وسرد الفنان موقفًا يبين غضب والده من الكذب، وقال: “في إحدى المرات أقنعت أخواتي أن نذهب إلى السينما يوم الجمعة، وهو يوم لم يخصص للذهاب للسينما، وذهبنا وشاهدنا فيلم طرزان، وأكدت على أخواتي ألا يتحدث أحد مع أبي حول ذهابنا إلى السينما، ولكن عندما عدنا حكى شقيقي قصة ذهابنا، فقام أبي بضربنا وعقابي”.

وأردف حلاوة: “والدي كان شاعرًا، وكان غاوي حضور حفلات أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما كان يجلس مع أصحابه لسماع (الست) ويسألنا في كلمات الأغاني.

وكشف الفنان أحمد حلاوة، في وقت سابق، أن والده لم يكن يريده أن يدخل مجال الفن قبل التخرج من الجامعة، موضحًا أنه حين كان صغيرًا تعود أن يذهب مع والده والعائلة كل يوم خميس إلى السينما، لمشاهدة الأفلام المعروضة.

وأضاف حلاوة خلال حواره إلى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة “CBC”، أنه كان يقضي اليوم بأكمله في السينما أما يوم الجمعة فكان مخصصًا للعب، مشددًا على أن الكذب كان أكثر ما يغضب والده.

وسرد الفنان موقفًا يبين غضب والده من الكذب، وقال: “في إحدى المرات أقنعت أخواتي أن نذهب إلى السينما يوم الجمعة، وهو يوم لم يخصص للذهاب للسينما، وذهبنا وشاهدنا فيلم طرزان، وأكدت على أخواتي ألا يتحدث أحد مع أبي حول ذهابنا إلى السينما، ولكن عندما عدنا حكى شقيقي قصة ذهابنا، فقام أبي بضربنا وعقابي”.

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