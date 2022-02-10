كبرت وورثت جمال أمها .. لن تصدق كيف أصبحت ليا ابنة نانسي عجرم؟

الرياض - محمد الاطلسي - في صور جديدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع ظهرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفاز.

وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه ويبدو انها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة.

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ومنذ ولادتها سرقت ليا الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعة.

وللفنانة نانسي عجرم 3 أطفال من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم هنّ ميلا، ايلا، وليا.