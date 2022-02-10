عايدة رياض تكشف عن دخولها علاقة عاطفية جديدة: تعرفت عليه عبر الإنترنت ولم أشاهده حتى الاَن

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة عايدة رياض، أنها دخلت في علاقة عاطفية، مع مصري يحمل الجنسية الأمريكية، لم يسبق لها رؤيته، لكنه يتواصل معها هاتفيًّا، مشيرة إلى أنها لم تره حتى الآن.

وأضافت عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج كلام الناس، على شاشة mbc مصر، مساء الخميس: ماشوفتوش لايف، هو تليفونات بس، والواحد أحيانًا بيحتاج مكالمة تليفونية، وبيكلمني سواء وهو في أمريكا أو لما بييجي هنا.

عملتله بلوك لما افتكرني بحب غيره

وتابعت عايدة رياض: زعل جدًا مني؛ لأن كذا مرة يكلمني أكون بصور، وفي أوقات بيكون عندي ظروف ومودي مش حلو، آخر مرة كلمني، قال لي: معقول مشغولة أوي كده؟، أنتي أكيد بتحبي حد، وفي حد في حياتك، روحت عملت له بلوك؛ لأن دماغي ما كنتش مستحملة، وبعدها فكيته، ورجع كلمني.

ومن ناحية أخرى، تحدثت عايدة رياض عن أكثر الشائعات المحرجة التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها عانت كثيرًا بسبب حديث الناس عن حياتها الشخصية.

وأشارت عايدة رياض، إلى أن أكثر شائعة أزعجتها: إن أنا وأحمد بدير اتجوزنا، وده محصلش، كل اللي حصل إن إحنا عملنا مسرحية قعدت 4 سنين، بنجاح جامد، وبعدها بسنتين أو 3، عملنا مسرحية تكسب يا خيشة، وطبعًا الفترة اللي طولت بيننا في الشغل؛ سبب تلك الشائعات.

واختتمت حديثها: رديت ساعتها على الشائعة بشكل مزاح، بإن أنا ماتجوزتش من أحمد بدير؛ لأنه مش راجل شقي، وطبيعي مفيش حد مابيحبش في الدنيا الراجل الشقي.

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