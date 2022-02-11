بعد 40 سنة عنوسة.. زواج منة شلبي يشعل مواقع التواصل.. فمن هو العريس؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر منة شلبي، أشهر عانس في الوسط الفني، رغم جمالها الذي لم يتأثر بتقدم عمرها حيث بلغ عمرها 40 عاماً. وأثارت الفنانة منة شلبي جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل، بعد تداول صورها لها مؤخرا بفستان زفاف الإ أنها نفت الخبر.

ردت الممثلة المصرية، منة شلبي، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، وأنها بصدد إعلان خطبتها قريبا. وعلقت شلبي بطريقة ساخرة في وقت سابق على خبر زواجها، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بجد؟ هو مين طيب مش تقولوا لي؟". كما أن منة شلبي نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، من حفل زفافها إلى جانب الممثلة التونسية، هند صبري، ضمن أحداث فيلمهما "بنات وسط البلد"، وسخرت مجددا من شائعة ارتباطها وكتبت معها تعليق ساخر: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات..ألف ألف مبروك". يشار إلى أن منة شلبي كشفت في وقت سابق عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن. وقالت منة شلبي خلال حوارها في وقت سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا". وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة". ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".

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