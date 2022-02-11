رخصة سلاح وفياجرا و8 كروت فيزا.. قائمة المضبوطات التي عثر عليها مع محمد الأمين

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن بدار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن، وذلك بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته.

اتهام رجل الأعمال محمد الأمين

وحملت القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس برقم 34 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي على فتيات دار أيتام الأيدي الأمينة ببني سويف.

وجاء قرار الضبط والإحضار من النيابة العامة في القضية رقم 188 لسنة 2022 إداري قسم شرطة التجمع الخامس، والمتهم فيها رجل محمد الأمين، حيث انتقلت قوة أمنية إلى محل إقامة المتهم لإحضاره، وبالطرق على الباب فتح المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته

على الآتي:

1- هاتف ماركة توكي.

2- هاتف ماركة نوكي.

3- هاتف ماركة إيفون 11.

4- هاتف ماركة إيفون إكس -إس ماكس.

5 – هاتف ماركة إيفون إكس.

6 – محفظة شخصية سوداء اللون خاصة بالمذكور تحتوي على:

رخصة سلاح باسم المذكور تحمـل رقـم مسلسل 543589 .

عدد 8 كروت فيزا صـادرة عـن بنـوك مختلفـة.

– رخصة قيادة باسم المذكور صـادرة مـن نـادي السيارات.

– رخصة قيادة صادرة من دولة الكويت.

– کارت غرفة رقم 2330 فندق الفور سيزون.

– عدد 4 أقراص فياجرا.

– إيصال مصـرفـي مـن شـركة المزيني للصرافة بمبلغ وقدرة 59 مليون دينار كويتي بتاريخ 23 أبريل 2014، ما يعادل 3 مليارات جينه.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، أمر بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

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