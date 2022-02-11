خطوبة عايدة رياض بعمر السبعين تشعل مواقع التواصل و تصدم جمهورها .. لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة عايدة رياض، عن تقدم عريس مصري يحمل الجنسية الأمريكية لخطبتها مشيرة إلى أنها لم يسبق لها رؤيته، لكنه يتواصل معها هاتفيًّا. وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”:”انا مشوفتش العريس لايف واحيانا الواحدة بتحتاج مكالمة تليفون حلوة، وهو بيقعد يكلمني كتير من أمريكا، وزعل منى جدا لأنه ساعات بيكلمني مرات كتير وانا بكون مرتبطة بالتصوير ووفاة أخويا ومزاجي مكنش كويس”.

ويقترب عمر الفنانة عايدة رياض، من السبعين فهي من مواليد 23 يناير 1954، وبدأت حياتها الفنية وهي بعمر الـ 14 عامًا، واستطاعت من خلال موهبتها الاستعراضية أن تصبح راقصة مصر الأولى، حيث كانت من أشهر نجمات جيلها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن