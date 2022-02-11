رغم نفي شيرين.. يوسف دندش يؤكد عودتها لـ حسام حبيب: زرتهم في البيت وباركتلهم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف منظم الحفلات يوسف دندش عن تأكده من عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب.

أكد يوسف دندش في اتصال هاتفي مع برنامج “et بالعربي”، أنه اتصل بشيرين هاتفيا ووجد حسام حبيب يجيب المكالمة.

وأضاف أنه لا توجد حياة مهنية بين شيرين وحسام قائلا: “هو مش مدير أعمالها، هو زوجها ومشرف على شغلها”، وأن حسام حبيب كان يوجه الآخرين لتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة أعمالها.

ونفى يوسف دندش أن يكون قد سأل شيرين عبدالوهاب بشكل مباشر عن عودتها إلى حسام حبيب، لكنه فهم ذلك من خلال اتصاله الهاتفي بعد رد حسام عليه قبل أن تستأنف شيرين المكالمة معه.

وأوضح أثناء الاتصال الهاتفي أنه في طريقه إلى منزل شيرين قائلا: “اليوم كلمتني شيرين وعزمتني وأنا لبيت الدعوة”، مؤكدا على اعتزازه بصداقته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وعن ما حدث بعد زيارته لشيرين، ليحسم الجدل قائلا: “بستغل المناسبة لأبارك لهما على عودتهما ونشاطهما الفني القادم”، موضحا أن شيرين وحسام استقبلاه بشكل جيد، وتم توضيح أسباب تصريحاته عن علاقتهما وأنه لم يقصد التدخل في حياتهما الشخصية.

وأشار يوسف دندش إلى أن الفترة المقبلة تشهد عدة حفلات لشيرين عبد الوهاب، كما يستعد حسام حبيب لتسجيل ألبوم جديد، وعن فكرة وجود حفلات مشتركة بين شيرين وحسام حبيب، قال إنه طرح الأمر على حسام حبيب بشكل شخصي، وسيحدث ذلك حين يكون الحفل مناسبا لهما.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا عبر حسابها على Twitter أكدت فيه عدم صحة الأخبار التي أطلقها عددا من المقربين لها، ومنهم يوسف دندش.

وجاء في بيان شيرين: ” تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية”.

وأضاف بيان شيرين عبد الوهاب “وتهيب (شيرين) بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

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