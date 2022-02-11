منة حسين فهمي: حاولت الانتحار في سن 24 ومطلقة الحمد لله ورفضت التمثيل لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - تواصلت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين مع متابعيها وأجابت على أسئلتهم.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستجرام”، ردت منة على كل الأسئلة سواء ما يتعلق بحياتها الشخصية أو العملية.

وكشفت منة عن تلقيها عروض للتمثيل منذ أن كانت في المدرسة، ومنها فيلم “أيام السادات” لكنها رفضت كل العروض، موضحة أنها تحب التمثيل والفن لكن ليس لديها الموهبة أو الجرأة.

ومع تكرار سؤال لماذا لم تحترف التمثيل مثل والديها أكدت أنها لا تجيده.

وعن حياتها الشخصية أجابت بكل صراحة وكشفت أنها حاولت الانتحار وهي في عمر 24 عاما، وأنها الآن مطلقة.

أما عن أكثر الأعمال التي تحبها لوالدتها فكان فيلم “حافية على جسر من دهب” و”زوجة رجل مهم”، فيما تحب من أعمال والدها “جري الوحوش” و”العار”.

وعن أكثر شيء تتمناه قالت أن ترى والدتها سعيدة، أما صديقتها دنيا سمير غانم فقالت عنها إنها من أطيب وأنقى وأرق صديقاتها.

يذكر أن منة حسين فهمي هي الابنة الوحيدة للفنانة ميرفت أمين، وكانت آخر زيجاتها من المحامي طارق جميل.

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