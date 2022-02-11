الموت يُفجع المخرج خالد يوسف

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المخرج خالد يوسف، وفاة شقيقته، وذلك عبر حسابه علي “فيسبوك”.

وكتب خالد: “أختي الحبيبة نبيهة في ذمة الله..اللهم اسكنها فسيح جناتك بعفوك وكرمك …اللهم اجعل الاستجابة لدعواتنا لها بالرحمة من نصيبها”.

ولم يكشف خالد يوسف بعد عن موعد ومكان الجنازة.

خالد يوسف يرد على تصريحات مبروك عطية

وكان رد المخرج خالد يوسف، على تصريحات الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، التي أجاز فيها ضرب الرجل لزوجته، وأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة.

وكتب خالد يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: “الراجل اللي يضرب مراته يبقي مش راجل.. والأب أو الأخ اللي هايقبل أن بنتهم جوزها يضربها برضه مش رجالة.. والست اللي تقبل تنضرب من جوزها تدفن نفسها احسن بس خلاص..وماليش دعوة بالخناقة الدايره اصلا”.

وقال خالد إنه عاد إلى مصر منذ 5 أيام تقريبًا، مضيفا: “روحت الساحل، وبلدنا كفر شكر”، لافتا إلى أن الطرق تغيرت كثيرا، معلقا: “بقيت أتوه في بلدي”.

وأشار “يوسف”، خلال حواره ببرنامج “الحكاية”مع الاعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أن الوضع تغير للأفضل كثيرا في مصر، لافتا إلى أن الإحساس هو من حسم قرار عودته إلى مصر، مضيفا: “حدثت اتصالات وكان في تطمينات إني أقدر أرجع”، مؤكدا أنه يشعر بإمكانية العيش بحرية في مصر، ولهذا قرر العودة.

وأضاف: “في ناس كتير قالتلي إوعى ترجع”، رافضا وصف تواجده في الخارج بـ “النفي”، معلقا: “ده كان قراري، وتجربة وجودي خارج مصر أفادتني”.

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