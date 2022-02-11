اتفرج ابنة وليد توفيق في أول ظهور لها تخطف الأنظار بجمالها الفتان وملامحها الأوروبية الجذابة ( اتفرج الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - لفتت نورهان، ابنة الفنان اللبناني وليد توفيق الأنظار إليها بجمالها وجاذبية ملامحها في آخر ظهور لها. عبر صفحة والدها في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعتها مع شقيقيها الوليد وعلي

وظهرت الشابة بملامحها الشقراء الناعمة والجذابة، وفيما أكد البعض أنها اكتسبت من والدتها الجميلة جداً ملكة جمال الكون جورجينا رزق. ووالدها الوسيم هذه الصفات الجميلة في شكلها، رأى آخرون أنها نسخة من والدتها ويمكنها المشاركة في مسابقة ملكات جمال لبنان. وفقاً لما جاء في مجلة لها.

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ونشر توفيق الصورة العائلية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وظهرت فيها نور مع شقيقها الوليد. ويتوسطهما علي، وهو الابن البكر لجورجينا من زوجها الأول حسن سلامة الذي اغتيل عام 1979.

وأرفق النجم اللبناني الصورة بتعليق كتب فيه: “المال والبنون زينة حياة”. وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بجمال ولديه. وخاصة الوليد الذي يعتبر نسخة مصغرة من والده في فترة شبابه.

من جهة ثانية، طرح وليد توفيق برومو كليب أحدث أغانيه “دكتور في الحب” ويحمل توقيع المخرج جاد شويري. وظهر فيه النجم اللبناني وكأنه يصوّر فيلماً سينمائياً ويجسد شويري دور المخرج في الكليب.