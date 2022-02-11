إلهام شاهين تنتقد مشاعر كريستيانو وجورجينا: “علاقتهم مجرد شو ومشاعرهم كذابة”

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقدت الفنانة إلهام شاهين، العلاقة التي تجمع كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريجيز، والمبالغة في الهدايا المتداولة بينهما، وخاصة بعد عرض اسمها على برج دبي، فيما أهدته جورجينا سيارة فارهة احتفالًا بعيد ميلاده.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، على فضائية النهار، إن الحب حرية شخصية، وهو شيء خاص للأفراد، ولكن الأمر يختلف حينما يباح أمام العلن، مستكملة: بشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدًا.

إلهام شاهين: أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شيء كداب ومنظرة

وواصلت الفنانة إلهام شاهين: أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شيء كداب ومنظرة، ومشاعرهم غير حقيقية، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب.

إلهام شاهين تنعى المخرج أحمد يحيى

وفي سياق مختلف، حرصت الفنانة إلهام شاهين، على نعي المخرج أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه العديد من الأعمال المميزة.

ونشرت إلهام شاهين، صورة للراحل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت قائلة: الله يرحم المخرج الكبير أحمد يحيى، قدمت معه فيلم مراهقون ومراهقات ثم فيلم سجين 67 وأيضا مسلسل نعم ما زلت آنسة وأعتز جدا بكل أعمالي معه فهو مخرج كبير ومتميز، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب.

فيلم أصحاب ولا أعز

وعلى جانب آخر، أثارت إلهام شاهين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دعمها للفنانة منى زكي بعد فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية إن الفيلم مهذب جدًا ولا يوجد به أي مشاهد خارجة أو خادشة للحياء، ومنى زكي أدت دورها على أكمل وجه.

وأكدت إلهام شاهين أن مهنة الفنان تجسيد كل الأدوار في المجتمع، وأنها كانت تتمنى القيام بـ دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز إذا عرض عليها.

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