فن ومشاهير

مفاجأة تهز الوسط الفني .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة فيروز والتي أخفتها عن الجميع وأبقتها سراً حتى الآن!

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الرياض - محمد الاطلسي -  نُهاد وديع حداد والمعروفة بالاسم الفني فَيروز، مطربة ومغنية وممثلة لبنانية وُلدت في بيروت.

 تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية،

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  لاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي والغربي، لقبت في لبنان بـ. ويكيبيديا

الزوج: عاصي الرحباني (متزوج 1955–1986) التعليم: Lebanese National Higher Conservatory of music

الديانة.. مسيحية   الابناء: زياد الرحباني، ريما رحباني، هالي رحباني، ليال رحباني

 

المصدر : منوعات 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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