فيديوهات لعمليات التنقيب و50 مليون.. شاهد يكشف تفاصيل علاقة حسن راتب بقضية الأثار

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأت محكمة جنايات القاهرة، سماع الشهود في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين عددهم 23 متهمًا، في قضية الآثار الكبرى؛ وذلك لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار.

ودخل الشاهد الأول ويعمل ضابطا، ضمن فريق إجراء التحريات بالقضية قاعة المحكمة، والذي أكد أنه في أثناء القبض على شقيق النائب السابق علاء حسانين في منطقة البساتين بالقاهرة، ضبط بحوزته هاتفين محمول، وتبين بعد فحص تطبيق الواتس آب لفيديو يبين عملية تنقيب وحفر بأحد المناطق لاستخراج آثار قديمة.

وأضاف الضابط أمام المحكمة، أن رجل الأعمال حسن راتب مسئول عن تمويل بعض عمليات التنقيب عن الآثار، قائلا: في خلاف حصل بينهم سنة 2019 اتفق على مبلغ 3 مليون دولار وشوية أي ما يعدل 50 مليون جنيه مصري وتنقيب بإحدى مقابر وراتب دفع مبلغ 14 ونص مليون جنيه بس وعلاء حسانين اتخانق معاه عشان بقية المبلغ وده سبب الخلاف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

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