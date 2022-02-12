شاهد.. رامي رضوان يهنئ القائمين علي برنامج الدوم

شارك الإعلامي رامي رضوان متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر رامي رضوان برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم من برنامج “الدوم”، وعلق “مبروك برنامج الدوم و كل القائمين عليه، وكل التوفيق لكل المتسابقين يارب”.

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