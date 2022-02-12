تارا عماد تشارك كواليس رحلتها الأخيرة بدهب بصحبة أصدقائها

شاركت الفنانة، تارا عماد، جمهورها، مجموعة صور من رحلتها بمدينة دهب بصحبة أصدقائها، ونشرتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت تارا عماد معلقة من خلال صورها:هذا التراجع كل ما احتاجته روحي وجسدي وعقلي العام الماضي. لا أطيق الانتظار للذهاب في واحدة أخرى. مرر سريعًا لمشاهدة بعض اللحظات الجميلة التي مررت بها على أرض الواقع ، والارتقاء والسحر.