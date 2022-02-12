مرتضى منصور يقيل محمد أبو العلا وخالد الغندور من قناة “الزمالك” على الهواء والأخير يرد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رحيل خالد الغندور ومحمد أبو العلا، لاعبا نادي الزمالك السابقين، من قناة “الزمالك”.

كان ذلك خلال لقاء لمرتضى منصور على الهواء مباشرة عبر قناة “الحدث اليوم”، عقب إعلان نتائج انتخابات نادي الزمالك، وفوزه بالولاية الثالثة لرئاسة النادي.

وقال مرتضى منصور: “أبو العلا أنت مشيت من القناة خلاص، كان مستضيف أحمد عبد الحليم وعمرو الدرديري اتكلموا بمنتهى الحيادية والاحترام، كان بيقولوهم يعني هو خلاص نجح؟ أيوة خلاص وهتمشي وخالد الغندور هيمشي والقناة هترجع لأصحابها”.

وأضاف: “القناة اللي تحرم شباب النادي المرشح تحت السن أنهم يطلعو في برامجها، لا تستحق أن تكون قناة الزمالك”.

خالد الغندور يعلق على قرار مرتضى منصور

علق الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإقالته من قناة الزمالك.

كان خالد الغندور يقدم برنامج “زملكاوي” عبر قناة الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على Facebook: “للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك أشخاص ولابد أن تكون موالي لشخص وضد شخص آخر ولكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان وليس أشخاص”.

وتابع: “مبروك للمستشار مرتضى وقائمته وحظ أوفر للكابتن أحمد سليمان وقائمته والمجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية وتوفير الاستقرار داخل النادي وتحقيق حلم الجماهير الوفية والمحبة للكيان ولابد أن يفهم البعض أنا لا اتعامل مع نادي الزمالك وكأنه سبوبة أو مصلحة وده منذ أن كنت لاعبا مرورا بتواجدي كإعلامي منذ 17 سنة وفي أكثر من قناة والبعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضى منصور وهو يقول أن خالد الغندور خارج قناة الزمالك وهنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين ربنا يولي من يصلح ومن كل قلبي أتمنى دائما للزمالك كل خير سواء متواجد أو غير متواجد وأكيد سأستمر في الإعلام في أي مكان وسأظل أحب واحترم الزمالك وجمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا إليه”.

كان مرتضى منصور، فاز بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة ليبدأ ولاية جديدة ستستمر حتى عام 2025.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتا بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتا، في حين لم يجمع عمر هريدي سوى 958 صوتا.

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