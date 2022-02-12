أدهم نابلسي يرفع اَذان الجمعة في أحد مساجد الأردن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عاد الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي للظهور مرة أخرى من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المسجد أثناء قيامه برفع الأذان.

وظهر أدهم نابلسي داخل مسجد أبو عيشة في الأردن يؤفع الآذان كاملاً لصلاة الجمعة وهو ما تفاعل معه الجمهور وأثنوا على صوته.

ونشر أحد المتواجدين بالصلاة مقطع فيديو لآدهم نابلسي وعلق عليه: “في صلاة الجمعة ومن حُسن حظنا أدهم النابلسي أذن للصلاة داخل مسجد أبو عيشة في شارع المطار.. الله يباركله.. صوت جميل”.

الجمهور تفاعل مع الفيديو وأثنوا على صوته بينما طالب البعض الآخر بعدم نشر أخباره مرة أخرى وتركه لحياته الخاصة، خاصة أنه أعلن اعتزاله وابتعاده عن الأضواء.

وجاءت التعليقات: ” ايمتا بدكن تركوه بحالو خلاص هو اعتزل وترك الشهرة والأضواء”، سيبوا الناس في حالها بقا .وبعدين يتصور وهو بيأذن ف المسجد ليه يعني هو اي هيصه وإعلان وخلاص”.

أدهم نابلسي يؤم المصلين في المسجد

هذه لم تكن المرة الأولى لتداول فيديو للفنان أدهم نابلسي من داخل المسجد، فبعد أيام من اعتزاله ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر داخل مسجد يصلي العشاء.

وجاء التعليق على المقطع: “أخر شيء توقعت اكتبه بس اليوم الأمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي”.

الجمهور يشيد بصوت أدهم النابلسي

وبعد إعلان اعتزاله ظهر أدهم نابلسي وهو يقرأ القرآن خلال مقابلة له على إحدى القنوات المحلية تظهر لحظة قراءته للقرآن، وقرأ النابلسي القرآن وسط تفاعل كبير من قبل محبيه معجبين بصوته.

وأثنت التعليقات على أداء نابلسي في تجويد القرآن وإتقانه التلاوة بشكل أشبه بالاحتراف.

وأشار أدهم النابلسي أنه لم يكن يشعر بالارتياح طوال الفترة الماضية وهو ما دفعه للتفكير في تغيير عمله وحذف كافة الأغاني الخاصة به.

وتابع: “لكن أوضحت أنني منذ دخولي مجال الفن لست مرتاحاً، مثل شخص يعمل في محل ويشعر أنه غير مرتاح في حياته، فيقرر التغيير، كنت أحكي عن نفسي وليس عن الناس، وكل الناس خير وبركة، ولذلك حذفت عدداً من أغنياتي من “يوتيوب””.

قال أدهم نابلسي: “إن شاء الله راح أمحي ما قدمته الفترة الماضية، أنا محيت تقريبا 10 أغاني، وإن شاء الله راح ينمحوا أول ما أخلص كم إجراء، وراح يتشالوا كلهم.”

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