مدرب الهلال: طلبت من اللاعبين احترام الأهلي.. وإداة النادي تعقد اجتماعا عاجلا عقب الهزيمة

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال أن طرد اللاعبين أثر على فريقه في المباراة التي خسرها أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 اليوم السبت.

وقال ليوناردو جارديم خلال حديثه عبر قناة “أبو ظبي اكسترا”: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن لدينا عقلية جيدة في ادارة المباراة ومع الطرد للاعبين”.

وأضاف: “من الصعب لعب 9 ضد 11، لم نكن في أفضل حالاتنا، لقد تحدثت معهم بين الشوطين على ضرورة احترام الأهلي”.

إدارة النادي تطلب اجتماعا عاجلا

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن عقد إدارة نادى الهلال اجتماعا عاجلا مع المدير الفني البرتغالى ليوناردو جارديم، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق منذ قليل أمام الأهلى برباعية نظيفة، فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات.

ووفقا لقناة “الإخبارية” السعودية، فإن إدارة الهلال تعقد اجتماعاً حاليا مع مدرب الفريق ليوناردو جارديم في ملعب “آل نهيان” لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة من الأهلي برباعية نظيفة.

ويعد الفوز على الهلال برباعية نظيفة هو أكبر فوز للمارد الأحمر خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية.

سجل رباعية الأهلى في شباك الزعيم السعودي ياسر إبراهيم هدفين، أحمد عيد القادر وعمرو السولية.

ونجح الأهلى في حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختى 2006 و 2020.

وكان الأهلى قد بدأ النسخة الحالية من مونديال الأندية بالفوز على نظيره مونتيرى المكسيكي بهدف نظيف في الدور الثانى من البطولة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام نظيره بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة.

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