وضع أحمد حلاوة على أجهزة الأكسجين بعد تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الكلام بسبب كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة متصدرة مؤشرات البحث على السوشيال ميديا، وخاصة بعد تدهورها إثر إصابته بفيروس كورونا، حسبما صرحت ابنته، مؤكدة أنه ما زال في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء وموضوع على أجهزة الأكسجين للمساعدة في انتظام حالة التنفس، ما يجعله غير قادر على الكلام نهائيًا.

وعن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، طالبت ابنته جمهوره بتكثيف الدعاء لوالدها كي ينجو من الأزمة التي تعرض إليها بشكل مفاجئ.

تلاميذ أحمد حلاوة يكثفون الدعاء له

وأخذ تلاميذ أحمد حلاوة وزملاؤه يكثفون الدعاء له على صفحاتهم على السوشيال ميديا، ومن بينهم محمد علي رزق الذي نشر أكثر من منشور على «فيسبوك» طلب به الدعاء آخرها قال به: «أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجة، ومحتاج دعواتكم…أرجوكم ادعوا له، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ربنا يتم شفاءه على خير ويقوم لنا بالسلامة».

كما نشر العديد من تلاميذه دعاء موحد وهو: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

أبرز محطات أحمد حلاوة

ويعد أحمد حلاوة أستاذا بكلية الآداب قسم علوم المسرح بجامعة حلوان، وعمل في أكثر من 230 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون، وبدأ مشواره الفني الاحترافي في السينما بفيلم «بنت اسمها محمود» مع سمير غانم وسهير رمزي عام 1975، وسبقها العديد من السهرات التليفزيونية والعديد من الأعمال المسرحية.

ومن أبرز أعمال أحمد حلاوة فيلم «العذاب امرأة» مع نيللي ومحمود ياسين، مسلسل «دموع في عيون وقحة» مع عادل إمام، «حكايات هو وهي» مع أحمد زكي وسعاد حسني، والجزء الثاني من مسلسل «رأفت الهجان» مع محمود عبد العزيز وغيرها من الأعمال.

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