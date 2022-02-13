نشر الفنان خالد سليم صورا جديدة له أثناء تكريمه وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق خالد سليم على الصور قائلا:"تشرفت اليوم بتكريمي من قبل محافظة الإسكندرية .. ضمن احتفال المحافظة بعيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة الـ ٧٠ .. على مسرح سيد درويش في الاسكندرية .. بحضور شخصيات مهمة و رجال الدين و وزارة الداخلية .. وقناصل عدد من الدول .. و طبعا الجمهور السكندري الرائع.. وشكر كبير لسيادة المحافظ محمد الشريف والدكتورة إيمان شرف مديرة مكتب المحافظ للعلاقات العامة.. وجميع المنظمين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. خالد سليم يشارك متابعيه لحظات تكريمه من محافظة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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