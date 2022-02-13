انتحار فتاة عشرينية ألقت بنفسها أسفل عجلات مترو فيصل

ابو ظبي - احمد الجزار - أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار، بإلقاء نفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة مترو فيصل، ما أثار حالة من الفزع بين جمهور الركاب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لانتشال جثمان الفتاة.

وتسبب الحادث في حالة من التكدس، نظرا لتعطل حالة القطارات وتوقف الحركة في اتجاه الجيزة – شبرا الخيمة بالخط الثاني لمترو الأنفاق.

وقال مصدر، إن الفتاة انتهزت قدوم القطار، وألقت بنفسها أمامه، لتلقي حتفها على الفور، وتم العودة إلى كاميرات المراقبة للتوصل إلى أسباب ومواصفات الفتاة، وجاري جمع معلومات عنها، لكشف هويتها وأسباب ودوافع انتحارها، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، للتحقيق في الواقعة.

رأي الفتوى في المنتحر

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات نصه: لوحظ في الأيام السابقة انتحار بعض الناس في الأرياف سواء شباب أو كبار باستخدام ما يسمى حبة الغلة، وهذا قرص من مادة سامة مضادة لسوس القمح وهي شديدة الخطورة؛ لأنها مع الماء تشتعل بالمعدة، وتؤدي إلى انفجارها وغالبا من يأخذها لا يستطيع أحد إنقاذه فما الحل ورأيكم؟

وقال أمين الفتوى، خلال برنامجه ولا تعسروا؛ المذاع على القناة الأولى المصرية: هذا المنتحر مرتكب لكبيرة؛ لكن نحن ضد الحكم عليه بأنه قد كفر، فهذا لا نقول به، وليس ذلك معناه تهوين الانتحار في قلوب الناس.

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