عبارات خادشة على غلاف بسكويت تشعل الغضب في الشارع المغربي

ابو ظبي - احمد الجزار - تسببت شركة مغربية متخصصة في إنتاج البسكويت في غضب شعبي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض العبارات الخادشة للحياء والتي تستهدف إفساد أخلاق الأطفال. وتسبب غلاف بسكويت تنتجه شركة “بيمو” ويطلق عليه اسم “ميروندينا” غضب كبير بسبب العبارات التي تحملها أغلفة هذا المنتج. وتحمل أغلفة بسكويت “مرندينا” رسومات لفتاة وشاب مع كلمات “كنبغيك” و”منقدرش نساك” و”توحشتك” و”راك ديما فقلبي” وهو ما اعتبره الكثيرون استهداف لأخلاق الشباب والفتيات الصغار.

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