الشرطة تلقي القبض على مُغتصب حفر الباطن بالسعودية (القصة الكاملة)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شرطة منطقة حفر الباطن السعودية، القبض على شخص وثق اغتصابه للأطفال وعرف إعلاميا بـ مغتصب حفر الباطن، الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، نتيجة انتشار الفيديو الذي يظهر فيه رجل يجاهر باغتصاب أطفال.

وجرى تداول قصة مغتصب حفر الباطن في السعودية، على نطاق واسع داخل المملكة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحات دول خليجية أخرى.

شرطة السعودية تحدد هوية مغتصب الأطفال في حفر الباطن

وحول تفاصيل القبض على مغتصب حفر الباطن، قالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن متحدث باسم شرطة منطقة حفر الباطن، قوله إن التحريات توصلت لمعرفة وتحديد هوية المتهم وجرى القبض عليه، وفقا للمعلومات التي تبينت من مقطع الفيديو الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وترجع قصة مغتصب الأطفال في حفر الباطن إلى انتشار مقطع فيديو وتصدره للتريند لساعات بالمملكة تحت اسم مغتصب حفر الباطن، بعد نشر حسابات لمقطع فيديو خادش للحياء، لرجل غير معروفة جنسيته يغتصب طفلًا داخل خيمة، موثقا فعلته.

الأمر الذي أحدث حالة من الغضب بين السعوديين، وطالبوا بسرعة القبض عليه، ومعاقبته ليكون عبرة وكذلك يطمئن المجتمع بعد حالة الخوف والغضب التي أحدثها الفيديو.

القبض على مغتصب حفر الباطن في السعودية

وحول كواليس عملية القبض على مغتصب حفر الباطن، قال مسؤول إعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، إن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن وثلاثة مقيمين من القبائل النازحة.

وأظهر الفيديو أحدهم في مقطع يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، ولفت إلى أنه جرى القبض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

هاشتاج مغتصب حفر الباطن تصدر تويتر

يشار إلى أن هاشتاج مغتصب حفر الباطن الذي تصدر تويتر بالسعودية كان يحتوي على بعض الصور، التي قيل إنها توثق محادثات عبر تطبيق واتساب.

وتضمنت الصور محادثات بين المتهم وآخرين تفاوضوا معه حول الأسعار على اغتصاب الأطفال وطرق الحصول على أطفال بهدف ممارسة الجنس معهم وتوثيق ذلك بالفيديو، للتدخل الشرطة السعودية وتنهي الأمر.

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