رجيم سحري أفقد الفنانة أيتن عامر 25 كيلو من وزنها خلال 3 شهور .. لن تصدق ماهو !

الرياض - محمد الاطلسي - أنجبت الفنانة أيتن عامر طفلين، وبعد كل تجربة حمل وولادة كانت تكتسب كثير من الوزن، لكنها أعلنت من خلال حسابها الرسمي على انستجرام عن الرجيم الذي يساعدها لاستعادة وزنها الطبيعي.

وكشفت أنها تمكنت من خسارة نحو 25 كيلو جرام خلال ثلاث أشهر فقط عبر اتباع نظام غذائي قائم على تخفيف السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعتبره كثير من الأطباء الاختيار الأمثل، لأنه لا يعتمد على الحرمان مثل أنظمة أخرى، كما أنه مع قليل من الرياضة يأتي بنتائج رائعة.

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يعتمد الرجيم على أكلات محددة يتم تكرارها على مدار الأسبوع، وإذا حققت الهدف منها يتم تكرارها مجددًا ولمدة شهر كامل، وحسب ما قالته أيتن، يحقق هذا الرجيم نتائج سريعة تصل إلى 3 كيلو جرام خلال أسبوع واحد. جدول الأسبوع الأول الفطور:

زواج نادية الجندي بعمر الثمانين يصدم الجمهور.. لن تصدق من هو العريس زواج نادية الجندي بعمر الثمانين يصدم الجمهور.. لن تصدق من هو العريس ahdathnet.com يمكنكِ الاختيار بين 3 وجبات 1- 4 ملاعق فول بدون أي دهون 2- 2 بيضة مسلوقة 3- قطعة من الجبن القريش مع ½ رغيب خبز مصري أو رغيف من الخبز المجهز من الردة أو الحبوب الكاملة، كذلك، يمكنكِ تناول كوب من الشاي مع الحليب أو النسكافية أو أي مشروب بدون سكر (يمكن إضافة سكر الدايت). الغداء:

يمكنكِ الاختيار أيضًا بين أكثر من صنف 1- 3 ملاعق من نشويات مطبوخة (أرز أو معكرونة بالزيت أو السمن) 2- 9 ملاعق من نشويات مسلوقة مع كمية مفتوحة من الخضروات المطهوة على البخار، أو مسلوقة أو مشوية، ومع شريحة لحم أو دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الدسم. ( لا مانع من تناول الأسماك ولكن بطريقة الشوي أيضًا). العشاء: 3 ثمرات فاكهة مع كوب من الزبادي وعصرة ليمون. حددت أيتن 5 أنواع من الفاكهة ممنوعة طوال فترة الرجيم، وهم: العنب، البلح، التين، الموز، والمانجو. وجبة خفيفة: لا مانع من تناول وجبة خفيفة عبارة عن كوب من الفشار أو الشيبس المجهز في الفرن. نصحت أيتن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون، مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، وأي مشروب طبيعي دون إضافة سكر.

نصحت أيتن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون، مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، وأي مشروب طبيعي دون إضافة سكر. أهم ما نصحت به أيتن عامر حتى يأتي هذا النظام بنتيجة واضحة، هو ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا سواء من خلال المشي أو أي رياضة تفضلينها. النظام السابق عليكِ اتباعه 6 أيام، و في اليوم السابع تناولي الفطور والعشاء كما هو معتاد أما الغداء فهو وجبة مفتوحة، قبل العودة مرة أخرى للنظام السابق لمدة أسبوع أخر.