الحلفاوي يتغنى بأداء الأهلي أمام الهلال

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وعلق نبيل الحلفاوي "الهلال بيطلع كل شهر.. إحنا طلعلنا هلالين في أسبوع".
وأحرز الأهلي هدفين في شباك الهلال أول بتوقيع ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى طرد ماثيوس بيريرا نجم الفريق، ثم الهدف الثاني أيضا لياسر إبراهيم.
ثم تلقى الهلال ضربة جديدة موجعة بطرد محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 28، ليستكمل الفريق اللقاء بـ 9 لاعبين.
عاد أحمد عبد القادر لتسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 40، بعد التلاعب بدفاع الهلال ليعمق جراح الهلال قبل نهاية الشوط الأول، ويقضي على أحلام الزعيم تماما، ليصبح أقصى طموحه الخروج بأقل عدد من الخسائر.
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