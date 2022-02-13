مفاجأة فنية.. خطوبة ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل .. لن تصدق من هو العريس!!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل أثارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن خطوبة ليلي ابنة الفنان أحمد زاهر في جو أسري. وأفادت تلك الأقاويل، أن الخطوب كانت علي الشاب أحمد كمال ابو ريه ووالدته الفنانة ماجدة زكي وخاله الفنان أشرف زكي وهو من اسرة فنيه يدرس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، حيث أنه زميل ليلي وهما أصدقاء الطفولة، ولكن لم يتم تأكيد تلك الأقاويل حتى الأن من أي أحد من الطرفين.

جدير بالذكر، أن الفنانة ليلى أحمد زاهر كانت قد لاحقت بشائعات عديدة خلال الفترة الماضية بشأن الخطوبة، أخرها أنها تم خطبتها إلى الفنان تيام مصطفى قمر نجل المطرب مصطفى قمر ولكنها نفت.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

المصدر: احداث نت