خالد الغندور يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى في دبي

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل الإعلامي الرياضي خالد الغندور إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في دبي.

وكشف خالد الغندور عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار صورته على سرير المستشفى، حيث حرص على طلب الدعاء من متابعي حسابه على “فيسبوك”.

وكتب الغندور: “أشكر كل الناس اللي سألت عني، أنا في دبي، تعبت جامد جدا ورجعت كل اللي في بطني وتوجهت للمستشفي”.

أضاف: “عملت تحاليل وعلقت محاليل، كان الشك في تسمم أو الخوف من جلطة، وعملت رسم القلب وانزيمات القلب وصورة الدم، وعملت بي سي أر”.

أكد قائد الزمالك الأسبق: ” بكرة إن شاء الله تطلع كل حاجة، أشكركم جميعا، أدعولي بالشفاء والحمد لله علي كل شيء”.