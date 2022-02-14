فن ومشاهير

اتفرج أول ظهور مفزع لحلا الترك صدم جمهورها بعد عمليات التجميل .. تغيرت ملامحها بشكل كامل وأصبحت تشبه هذه الفنانة الشهيرة؟.. هل ستتعرف عليها؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك جدلا كبيرا بسبب فيديو ظهرت فيه تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة.، ولكن بملامحها لفت أنظار المتابعين، حيث أشار البعض إلى خضوعها لعمليات تجميل أفقدتها ملامحها السابقة، كما شبهها البعض بزوجة والدها، الفنانة المغربية دنيا بطمة. وأطلت حلا الترك بشعر أشقر، حيث اعتمدت “لوك جديد” غيرت من خلاله ملامحها تماماً لتبتعد عن الصورة التي اعتاد عليها الجمهور. وسبق أن نشرت حلا الترك صورة لها أظهرت شكلها الجديد بشعر ذهبي بخصلات متدرجة بدرجات مختلفة لتصبح شقراء جذابة بعيدة تماماً عن ملامحها التقليدية بالشعر الأسود. 

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاَ :

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا