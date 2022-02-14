شاهد.. فضل شاكر يعود بألبوم جديد.. فنبجامل ناس

عاد الفنان فضل شاكر إلى الساحة الفنية بألبوم جديد من إنتاج شركة روتانا يظهر فيه بشكل جديد.
وطرح فضل شاكر أولى أغانيه من إنتاج روتانا باسم "بجامل ناس" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات محمد الجمال وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.
يضم ألبوم فضل شاكر الجديد ٦ أغنيات يتم طرحها تباعا على طريقة الفيديو كليب، وحققت بجامل ناس حوالي ربع مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة من طرحها.
يذكر أن أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب.
وتُعد أغنية " فستان الحلوة" إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، وكلمات الشاعر تامر حسين، بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.
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