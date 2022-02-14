وفدا من ممثلي أهم وسائل الإعلام من البوسنة والهرسك في زيارة للمقصد...

في إطار الخط الترويجية لوزارة السياحة والآثار، لاستضافة عددا من ممثلي أهم وسائل الإعلام والصحف بالأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر، والمؤثرين والبلوجرز والمدونين ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية لنقل مشاهدتهم عن مصر لمتابيعهم، بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري، تستضيف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجا سياحيا لمدة أسبوع، لوفد من ممثلي أهم وسائل الإعلام والمؤثرين في البوسنة والهرسك.
وأوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الادارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه تم إختيار هذا التوقيت تحديدا حتى يتسنى للوفد نقل تجربته بالمقصد السياحي المصري والتعرف علي منتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة قبل بدء الموسم الصيفي والذي يعد ذروة الحركة السياحية الوافدة من دولة البوسنة والهرسك.
وأضاف الأستاذ ماجد أبو سديرة أنه من المقرر أن يستمر البرنامج السياحي لهذا الوفد لمدة أسبوع يقوم خلاله بزيارة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى جانب عمل رحلة لمدة يوم واحد إلى مدينة الأقصر.
وأشار أنه خلال اليوم الأول من البرنامج، قام الوفد بزيارة أحد المراكز السياحية في مدينة الغردقة قام خلالها بجولة فى عدد من الفنادق وجولة بالمركب في البحيرات الصناعية وزيارة إلى ملعب الجولف، واختتم اليوم بعمل رحلة سفاري، ومن المقرر أن يقوم الوفد برحلة بحرية على أحد اليخوت يعقبها جولة حرة في منطقة الميناء ومنطقة الممشى السياحي في الغردقة.
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