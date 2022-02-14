والدة طبيبة المنوفية اَلاء رمضان تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لابنتها وتوجه رسالة لرئيس الجمهورية

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت لأول مرة والدة الطبيبة الشابة آلاء رمضان خليل والتي شغلت قصتها صفحات السوشيال ميديا بعد انتشار هاشتاج حق آلاء لازم يرجع المئات من منشورات أصدقائها في محافظة المنوفية، والمتعاطفين مع قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت والدة آلاء رمضان إن ابنتها أنجبت في منزل الأسرة وبعد 10 أيام انصرفت لمنزل زوجها، وبعدها فوجئت بابنتها الساعة الثانية والنصف صباحا تطلب منها الحضور لأخذها معها، فهدأتها والدتها وأخبرتها أنها صباحا ستأتي لتأخذها، ولم تتخيل أن ثاني يوم سيشهد وفاتها، وتابعت الأم حديثها في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تلقت مكالمة من هاتف زوج ابنتها وطلب منها أن تتحدث مع آلاء، لتخبرها ابنتها بعدم الحضور.

والدة آلاء رمضان تؤكد على وجود خلاف مع زوجها

وأوضحت أم الطبيبة الشابة آلاء رمضان، خلال الفيديو، أنها قالت لابنتها أنها ستأتي لتأخذها لتيقنها من أن هناك شيئا ما حدث، وبعد الانتهاء مع حديث ابنتها تحدثت مع زوجها وحدثت مشادة كلامية بينهما، وبعد ذلك استقبلت مكالمة أخرى من حماة ابنتها تخبرها فيها بأن رأس ابنتها اتفشفشت، وعلى الفور استقلت توك توك للذهاب لقرية الخضرة محل إقامة زوج ابنتها لتفاجأ بحماتها موجودة وتكرر عليها نفس الكلمة وتقول لها إنه تم نقلها لمستشفى سرس الليان المركزي.

والدة الطبية آلاء رمضان: بنتي ماتت غدر

وانصرفت أم آلاء رمضان إلى مستشفى سرس الليان المركزي وعندما وصلت فوجئت بوفاة ابنتها، وقالت إنا لله وانا إليه راجعون، مؤكدة على إيمانها بالله ورضاها بوفاة ابنتها لكن ما يحزنها أن تموت غدرا، وأوضحت أنها طلبت من الأطباء عدم إنهاء إجراءات الدفن إلا بعد معرفة سبب وفاتها وسبب تلك الإصابات، وتم إبلاغ مركز شرطة الباجور بالواقعة، لتحقيق مشدده أنها وجهت الاتهام لزوجها ووالده ووالدته شقيقة وشقيقته، وبعد التحقيقات في النيابة تم إخلاء سبيلهم.

وطالبت والدة الطبية الشابة آلاء رمضان المسؤولين بالتدخل والتحقيق العاجل في القضية لعودة حق ابنتها، الطبية الشابة والمعيدة بكلية الطب جامعة المنوفية والتي توفيت بعد ولادتها لطفلة صغيرة بـ 12 يوما.

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