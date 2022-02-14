فيديو جنسي مفبرك لـ محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع جنسي مفبرك لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وظهر خلال المقطع المفبرك بعض الرسائل النصية التي جاءت بين شخص ينتحل شخصية محمد صلاح وواحدة من الفتيات.

في الوقت الذي تضمن فيه الفيديو المفبرك وجود شاب يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب العامة (والتي نعتذر عن نشرها لبشاعتها)

وتبين الفارق الكبير بين التكوين الجسماني لصلاح والشاب المتواجد في الفيديو وأكد رواد مواقع التواصل الأجتماعي أن تلك الحملة ممنهجة وتم تدبيرها خصيصًا للنيل من شعبية فخر العرب.

وتفاعل العديد من جمهور النجم المصري سوا المصرية والعربية أو حتى الأجنبية بشكل غاضب بعد انتشار الفيديو وتم الدفاع عن اخلاق النجم العربي محمد صالح والمحبين لفخر العرب.

وقال المتابعين أن هذه الحملة معمولة خصيًصا من أجل تشويه صورة النجم المصري محمد صلاح، وحملة مدبرة له من أجل آثارت الفتنة، وأكد البعض أن هذا الفيديو غير صحيح بالمرة.

وكان محمد صلاح قد شارك مع فريق ليفربول أمس ضد بيرنلي الذي حقق فيها الريدز الفوز بهدف دون رد

في إطار الجولة الرابعة والعشرون من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء القادم في دور الستة عشر من فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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