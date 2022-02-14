فاروق فلوكس عن نجله أحمد: فنان جيد ورجل وعيبه الوحيد إن لسانه متبري منه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان فاروق فلوكس نصيحة لابنه الفنان أحمد فلوكس، دعاه فيها للالتزام بالمثل والمبادئ.

وقال خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: “أحمد فنان جيد ورجل ويقف بجانب أصحابه، وعيبه الوحيد للأسف إن لسانه متبري منه، وهذا يضايق الناس منه.”

وأضاف: “نصيحتي له ولبناتي إنهم لا يسايروا العصر، ويسايروا المبادئ والمثل التي لا يلتزم بها كثير من الموجودين في عالم الفن.”

وردا على سؤال ما سبب تخليك عن العمل في الهندسة والتحول للتمثيل؟ أجاب: “أنا بدأت على مسرح الأزبكية – المسرح القومي الآن – وقدمت تمثيلية صامتة أخرجها المرحوم أبو بكر عزت، وكانت حوالي ساعة ونصف وأنا لوحدي على المسرح، ونلت إعجابا شديدا بناء على توجيهاته، ومنذ تلك اللحظة دخل في حب التمثيل.”

يذكر أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم كرمت الفنان الكبير فاروق فلوكس قبل أيام، بحضور عدد من القيادات المسرحية بالمسرح القومي بالعتبة، وبدأ التكريم بعرض فيلم تسجيلي عنه، ضم شهادات لعدد من الفنانين من أصدقائه، مثل محمود حميدة، صابرين، أشرف زكي، وغيرهم.

وأكد فاروق فلوكس سعادته بتكريم وزارة الثقافة له بعد مسيرة أكثر من 6 عقود من العمل في الحقل الفني.

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