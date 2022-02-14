من بينها كارفور و13 فندقًا وسينما فوكس.. نزاع على ثروة ماجد الفطيم بعد رحيله وحاكم دبي يتدخل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشب خلاف بين ورثة رجل الأعمال الإماراتي الراحل، ماجد الفطيم، حول توزيع التركة، استدعى تدخل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعيين لجنة قضائية لحل هذا النزاع.

وفي 17 ديسمبر الماضي، رحل رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، عن عمر ناهز 87 عامًا.

قالت فايننشال تايمز أمس إن خلافًا عائليًا نشب بين ورثة الفطيم العشرة حول عملية توزيع التركة، استدعى بن راشد لتعيين لجنة قضائية لحل الأزمة.

وقالت شركة ماجد الفطيم اليوم في بيان صحفي إن تشكيل اللجنة جاء للفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة ماجد الفطيم.

وأوضحت أن دور اللجنة لا يشمل الإشراف على الشركة أو إدارة أعمالها.

وبحسب البيان فإن أعمال الشركة ستستمر بصورة طبيعية، وسيواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية تحمل المسؤولية عن حماية وتعزيز مصالح المساهمين.

ماذا نعرف عن تركة الفطيم؟

أسس ماجد الفطيم، مجموعته في الإمارات عام 1992، وتوسعت لتعمل في أكثر من قطاع أبرزها مراكز التسوق والمجمعات السكنية والفنادق والترفيه وتجارة التجزئة وإدارة المشاريع والمواقع، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وتعمل المجموعة في 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأفريقيا، بحسب موقع الشركة.

وتمتلك وتدير “ماجد الفطيم” 13 فندقاً و26 مركزاً تجارياً (مول)، أبرزها (مول الإمارات) في دبي و(مول مصر) في القاهرة، وفقًا لبيانات فوربس.

كما تمتلك رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

وفي عام 2021 صُنف ماجد الفطيم في المركز الثالث بقائمة فوربس لأثرياء العرب بثروة تبلغ 3.6 مليار دولار، كما احتل المركز 831 في قائمة فوربس لأثرياء العالم.

وذكرت فايننشال تايمز أن الشركة تدير أصولًا بقيمة 16 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من العام الماضي بلغت أرباح “ماجد الفطيم” 1.6 مليار درهم، مقارنة بأرباح قدرها 1.57 مليار درهم خلال الفترة نفسها في 2020، وفقًا لبيان الشركة اليوم.

ولدى الفطيم ابن وابنة ولم تكشف فايننشال تايمز عن بقية ورثة الفطيم التي ذكرت أنهم 10 ورثة.

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