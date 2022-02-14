رد صادم و غير متوقع ل" منة عرفة " عندما سألوها هل تقبلي أن تقومي بدور منى زكي في "أصحاب ولا أعز"؟ .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - حلت الفنانة منة عرفة مؤخراً، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وكواليس من حياتها الشخصية. ووجهت المذيعة سؤال محرج للفنانة منة عرفة خلال البرنامج بأنها لو عرض عليها دور الفنانة من زكي في الفيلم الذي عُرض مؤخرا على نتفلكس "أصحاب ولا أعز" وأثار ضجه كبيرة في الوسط الفني.

فردت عرفة أنها لم تشاهد الفيلم اصلا ولكن شاهدت الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي وانها تحتفظ برايها وانها تحب الفنانة جداً. وتابعت المذيعة هل تخافي أن تقولي رأيك فردت عليها بأن رأيها ليس مهم وتحتفظ به لنفسها لأن رأيها لن يغير شي ولايهم أحد وأن الفنانة منى زكي فنانة واعية وعندها شغف وعارفة بتعمل أيه وان أي شخص مادام مقتنع بالدور الي بيعمله لن يضره آراء الناس. وأكدت أن الهجوم على الفنان أحمد حلمي بسبب مشهد الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» بأنه غير عادل، «مش عدل خالص وكل واحد مسؤول على تصرفاته».

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن