قال الإعلامي الإذاعي أسامة منير، إن هناك اختلاف كبير في الحب منذ عام ٢٠٠٣، بين الرجل والمرأة.
واضاف منير خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين أن الحب عبارة عن علاقة مباشرة بين الطرفين، و ليس علاقة حب على الإنترنت، أو في الهاتف.
وتابع أسامة منير "أنه تلقى العديد من المشاكل التى كان يخجل المجتمع الحديث عنها في الماضي خلال برنامجه الاذاعي، من بينها الحديث عن وجود مشاكل في العلاقة الحميمية أو قيام أحد الزواج بتأدية واجب أثناء العلاقة دون متعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة منير: ”الناس كشفت لي عن العلاقات الحميمية على الهواء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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