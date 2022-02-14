أسامة منير: ”الناس كشفت لي عن العلاقات الحميمية على الهواء”

قال الإعلامي الإذاعي أسامة منير، إن هناك اختلاف كبير في الحب منذ عام ٢٠٠٣، بين الرجل والمرأة.

واضاف منير خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين أن الحب عبارة عن علاقة مباشرة بين الطرفين، و ليس علاقة حب على الإنترنت، أو في الهاتف.

وتابع أسامة منير "أنه تلقى العديد من المشاكل التى كان يخجل المجتمع الحديث عنها في الماضي خلال برنامجه الاذاعي، من بينها الحديث عن وجود مشاكل في العلاقة الحميمية أو قيام أحد الزواج بتأدية واجب أثناء العلاقة دون متعة".