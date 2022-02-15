مفاجأة غير متوقعة: مهنة شقيقة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل و تثير سخرية واسعة ضدها .. لن تصدق ماهي !

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت شقيقة الفنان محمد رمضان وتدعى "إيمان" لسخرية كبرى في وسائل التواصل في وقت سابق، بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية. وحينها نشر محمد رمضان على صفحته الرسمية على الفيس بوك فيديو لشقيقته إيمان وهي تتحدث في برنامج "طبيب الحياة"، لتظهر وظيفتها على إنها خبيرة العسل، مما دفع البعض للسخرية من وظيفتها التي وجدوها مهنة غريبة للغاية ولم يسمعوا عنها من قبل.

محبو محمد رمضان دافعوا بقوة عن شقيقة محمد رمضان مؤكدين أن وظيفتها يعني إنها تعرف مكونات العسل وكيف يمكننا استخدامه في العلاج من الأمراض المستعصية. وكان محمد رمضان قد علق على الفيديو الذي نشره لشقيقته ليعلن للجميع اعتزازه بها ليقول لها: "اختي الوحيدة ايمان رمضان .. دائما افتخر بيكي... يارمز المرأة الناجحة منذ طفولتك .. ربنا يخليكم ليا انتي و محمود".

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