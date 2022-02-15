محمود حجازي يوجه رسالة لمتابعيه فى عيد الحب

وجه الفنان محمود حجازى رسالة لـ جمهوره فى عيد الحب، ونشر صور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. وعلق محمود حجازى على الصورة "Happy Valentine’s Day - حبوا بعض بجد؛ عشان لما تسيبوا بعض تسيبوا بعض بجد".

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