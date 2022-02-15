تسريب لأولاد مرتضى منصور يثير الغضب في الزمالك.. وأيمن يونس يرد: هعرف أخد حق أمي وأولادي

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة مشتعلة داخل أروقة نادي الزمالك، بعد التسريبات المنتشرة والمنسوبة لنجلي المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وانتشرت مكالمة مسربة بين أحمد وأمير مرتضى منصور، يعود تاريخها إلى ما قبل إجراء انتخابات نادي الزمالك، التي تمت يوم 10 فبراير الجاري.

وكشف التسريب عن خطة نجلي مرتضى منصور، من أجل ضمان الفوز بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

واحتوى التسريب على “ألفاظ خادشة” ضد رموز نادي الزمالك من بينهم أيمن يونس وخالد لطيف، حيث وجه أمير “السب” للأول، بينما وصف الثاني بأنه مثل أحمد جمال إبراهيم “ليس له قيمة” ومن الممكن أن يضعه في منصب النائب.

واجتاحت حالة من الخوف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بسبب المقطع المسرب المنتشر والمنسوب لـ نجليه.

وآثار التسريب حالة من الغضب الجماهيري بسبب الألفاظ الخادشة، وكذلك تضمن توجيه “سباب” للجمعية العمومية للزمالك بألفاظ بزيئة.

ولا شك بأن المقطع المسرب لـ أحمد وأمير مرتضى منصور، أشعل أزمة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك في أيامه الأولى، خاصًة خالد لطيف، حيث قد تشهد الساعات القادمة حالة من التفكك داخل المجلس.

ويفكر مرتضى منصور في الوقت الحالي، في طريقة للوصول لحل لتلك الأزمة وكيفية وجود مخرج من التسريبات المنسوبة لـ نجليه.

وخلال التسريب نصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، شقيقه أحمد بعدم نزول الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خوفا من سقوطه في الانتخابات، حيث نصحه بالنزول كعضو مجلس إدارة، وهو ما حدث لاحقا حيث نجح أحمد مرتضى منصور ضمن قائمة والده بالكامل التي اكتسحت انتخابات الزمالك.

وورد ذكر اسم أيمن يونس الذي رشحه أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، غير أن أمير، بحسب التسريبات المزعومة، رفضه خوفا من مضايقة والده في المجلس.

من جهته قال يونس عبر تويتر ردا على الأمر :“ احنا رجاله و أكيد حا أعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد، وأنا بقوله المحكمة هي اللي تفصل..عزيزي، احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الأهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي“.

ولم يرد أحمد أو أمير مرتضى منصور على أزمة التسريبات حتى اللحظة.

وبحسب تغريدة أيمن يونس، فإن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق المقرب من مرتضى منصور، والذي تم ذكر اسمه في التسريبات أيضا، أشار إلى احتمالية كونها ملفقة.

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