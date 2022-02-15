شاهد.. بسمة وهبة تكشف حقيقة إصابة حمو بيكا بمرض نادر

كشفت الإعلامية بسمة وهبة حقيقة إصابة مؤدى المهرجانات حمو بيكا بمرض نادر من خلال فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام. وقالت بسمة وهبة :" على فكرة يا جماعة موضوع حمو بيكا ده شهادة حق حقيقي". وأضافت بسمة وهبة: "وقت خلاف حسن شاكوش وحمو بيكا استضفت شاكوش وسألته هل فعلا حمو بيأخذ حقن غالية رد وقال حمو بيكا مش بيدعي وحقيقي تعبان وربنا يعفي عنه".

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