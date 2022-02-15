بسبب خلافات عائلية.. فتاة تلقي بنفسها من الدور الثامن بشبرا

ابو ظبي - احمد الجزار - تلقى مدير أمن القليوبية بلاغاً من قسم شرطة شبرا الخيمة بسقوط شابة من الطابق الثامن ووفاتها على الفور وسط دهشة وصدمة المارة.

فقد انتحرت شابة بمنطقة شبرا الخيمة مساء الاثنين بإلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثامن.

وقد كشف تقرير مفتش الصحة أن ماريان ملاك البالغة من العمر 24 عاماً أصيبت بنزيف حاد وكسر في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.

كما أظهرت تحريات المباحث أن ماريان انتحرت بسبب خلافات عائلية كبيرة وتعرضها لضغوط نفسية شديدة، لافتة إلى أنها غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق الثامن لتسقط على الفور جثة هامدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي أمرت بالتحقيق وكلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام فتاه تدعى “ماريان. ا.ا ” 24 سنة، بإلقاء نفسها من الطابق الثامن بمسقط احد الأبراج السكنية بمنطقة عرابى دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

جرى على الفور إنتقال الأجهزة الأمنية بقسم اول شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة لمكان الحادث، وجرى نقل جثة المتوفاه لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتداول مصدر قريب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتها وعلق عليها قائلا:ماريان العروسة الجميلة دي من لحظات قليلة أنتحرت رمت نفسها من الدور التامن في برج في محافظة شبرا الخيمه.

واضاف قائلا:حقيقي أتصدمت وحزنت جدًا عليها إيه اللي يخلي واحدة في عز شبابها 24 سنة تأخد القرار القاسي ده وتنهي حياتها بالشكل البشع ده الله وحده اللي يعلم كم الضغوط النفسية والألم والأذى اللي مرت بيهم والصراع اللي كان جواها.

وتابع: بطلب من ربنا تكون ماكنتش في واعيها وقتها ويبقى ليها نصيب في السما تعويض وراحة عن أتعابها اللي شافتها على الأرض الله كثير الرحمة وفاحص القلوب والكلى خسارة كبيرة حقيقي ربنا يعزي أهلها وكل اللي بيحبوها.

ماريان تبلغ من العمر 23 سنة رمت نفسها من الدور التامن من شوية في شبرا الخيمة صفحتها كلها صور مبهجة وصحاب وخروجات وفسح وشياكة هيفضل الانسان كائن غبي بتصرفاته اللي بيضغط بيها على غيره وهيفضل غبي ومش بيلاحظ ان اللي قدامه علي طرف الموت كل الناس عرضة للانتحار مهما كانوا أقويا وماحدش بينتحر إلا اللي عاشوا بيحبوا الحياة بجد خلوا بالكم وراجعوا نفسكم ومواقفكم مع حبايبكم.

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