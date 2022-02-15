ريم مصطفى تخوض أولى بطولاتها المطلقة في دراما رمضان المقبل

تخوض النجمة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد تعمل على التحضير له للعرض في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باسم على الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج رامى رزق الله وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وفى سياق متصل تصور ريم مصطفى دورها في مسلسل "SUITS بالعربي" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

وانتهت ريم مؤخراً من تصوير مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على منصة شاهد الرقمية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل أمام أمام آسر ياسين، خالد الصاوى، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت.

وتعاقدت ريم مصطفى مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام وتأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني وإنتاج محمد رشيدى، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتدور أحداثه في إطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههم.

يذكر أن ريم مصطفى خاضت تجربة المسرح لأول مرة خلال مسرحية "فى نص الليل" التى عرضت فى موسم الرياض بالسعودية الشهر الماضى، وشاركت فى بطولتها إلى جانب غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.