إيقاف عمر كمال عن الغناء بأمر من نقابة الموسيقيين

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، رسميًّا قرار إيقاف المطرب الشاب عمر كمال عن الغناء، بسبب تصريحاته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ومن المقرر أن تستدعي النقابة عمر كمال، فور عودته من أمريكا، للتحقيق معه.

وفي هذا السياق، قال المستشار سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، إن النقابة قررت إيقاف المطرب عمر كمال، واستدعائه التحقيق معه عقب عودته من الحفلات في أمريكا.

وأضاف متولي، أن عمر كمال، تخطى كافة الحواجز في تصريحاته التليفزيونية عن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وهو ما أدى إلى وقفه بخلاف استفزاز الجمهور بتصريحاته.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت أصدرت منذ فترة بيانًا كشفت خلاله نتيجة التحقيقات مع عمر كمال مؤدي المهرجانات، بعد ما نسب إليه من تهم لإساءته لمصر خلال حفلته الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

وقال البيان: “نقابة المهن الموسيقية تواكب حركة وانفعالات المجتمع المصري، وعليه فقد تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة لمـا تم نشره مـن خـلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، بتغريدة المطرب عمر كمال، بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر”.

وأضاف البيان: وقد كلف الفنان هاني شاكر في حينها، الشؤون القانونية، وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هـذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمال، وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها.

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