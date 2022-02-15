خطوبة ماجد المهندس من بطلة مسلسل« باب الحارة » تشعل مواقع التواصل.. والجمهور يعلق: نيالك؟ .. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت صورة قيل أنها تعود إلى حبيبة الفنان ماجد المهندس الكثير من الجدل بعد أن قامت النجمة الشهيرة بالتغزل به في العلن. ونشرت النجمة السورية ليليا الأطرش صورة برفقة ماجد المهندس وتغزلت به بطريقة أثارت جدلاً حول كونهما تربطهما علاقة حب قوية، وانهم على موعد للخطوبة.

وقالت ليليا بتعليقها على الصورة: ولنّ ذوقي غير وفوق المستوى يوم احب …احب شي ما له مثيل". الفنانة “الأطرش” قالت في منشورها، الذي تزامن مع عيد الحب: «لأن ذوقي غير وفوق المستوى يوم أحب …أحب شيء ما له مثيل».

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متابعو الفنانة تساءلوا في تعليقاتهم إذا ماكانت هناك علاقة حب أو ارتباط يجمع بينهما، خصوصا أن المنشور بدا كمعايدة بمناسبة عيد الحب، إلا أن الفنانة السورية اكتفت بالرد على التعليقات بإيموجي “قلوب” حمراء. وجاءت التعليقات على الصورة: "واخيراً لقيتي حب حياتك".."شوووو حلووين سووه".. "لك نيالللللللك هاد البرنسسسس الرقي كلوو".