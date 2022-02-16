أحمد زكريا يطرح أحدث أغنياته في ”عيد الحب”..”وحشني كلامه”

طرح المغني أحمد زكريا أحدث أغنيات ألبومه الجديد باسم "وحشني كلامه" وذلك بمناسبة عيد الحب، على موقع يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية. أغنية وحشني كلامه من كلمات محب غبور، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وهي إحدى أغنيات ألبوم "أحمد 2022" الذي يطرح منه عملا كل شهر.

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