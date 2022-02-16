شاهد.. مصطفى شعبان يشارك كواليس مسلسل دايماً عامر

شارك الفنان، مصطفي شعبان، جمهوره، فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "دايما عامر" ونشره من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب مصطفي شعبان معلقًا من خلال الفيديو:"دايما عامر".

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