شاهد.. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة،أيتن عامر،جمهورها، بأحدث إطلالاتها،ونشرت مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام. تألقت أيتن عامر بإطلالة جذابة ظهرت فيها وهي ترتشف قهوة الصباح، وتفاعلت مع متابعينها من خلال صورها وكتبت من خلال صورها معلقة:"شربتوا القهوة ولا لسه ؟؟ ".

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